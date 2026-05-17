اندلاع حريق في محطة براكة للطاقة النووية بأبو ظبي بعد استهدافها بطائرة مسيّرة



أبوظبي-سانا

اندلع حريق، اليوم الأحد، في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.

وأوضح مكتب أبو ظبي للإعلام عبر منصة “إكس” أن الجهات المختصة تعاملت مع الحريق فور اندلاعه، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، وأن الحادث لم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية في المحطة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة.

من جهتها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو على جاهزية أنظمتها التشغيلية الأساسية، مشيرة إلى أن جميع المحطات النووية تعمل بشكل طبيعي دون أي خلل.

وشددت الجهات الإماراتية المختصة على أهمية عدم تداول الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

وتستمر الاعتداءات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على دول الخليج ومن بينها الإمارات، حيث أعلنت الإمارات يوم الجمعة الماضي أن عدد الاعتداءات الإيرانية تجاوز 3 آلاف منذ الـ 28 من شباط الماضي، مؤكدة رفضها لأي تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني.