البحرين تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد تضامنها مع الكويت والأردن

المنامة-سانا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس بشدة، تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى أراضي كل من الكويت والأردن، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، والتصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية “بنا” تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول العربية، مشددة على حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وذلك وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس، وتغليب الحلول السلمية.

وجدد البيان دعوة المنامة للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته القانونية واتخاذ موقف حازم ورادع، إزاء هذه الاعتداءات الممنهجة، وإلزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية عبر احترام سيادة الدول، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت البحرين والكويت والأردن، تعرّضت في وقت سابق اليوم لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، ومسار الجهود الدبلوماسية القائمة.