هجوم بطائرة مسيرة يستهدف منشآت تخزين لشركات نفطية أجنبية غربي البصرة

بغداد-سانا

تعرضت منشآت تخزين تابعة لشركات نفطية أجنبية في منطقة غربي البصرة بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، ما أسفر عن اندلاع حريق فيها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عراقية أمنية قولها: إن الهجوم أدى إلى تدمير جزء من المنشآت، فيما تم على الفور السيطرة على الحريق من قبل فرق الإطفاء.

وأكدت المصادر أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف العاملين في المنشآت، إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

ومنذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي، تواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنى التحتية الحيوية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك