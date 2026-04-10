وزارة الدفاع الكويتية: إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني في اعتداء بطائرات مسيّرة

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة، إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني جراء اعتداءات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية تابعة للحرس.

ونقلت وكالة ” كونا” الكويتية للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان تأكيده في إيجاز صحفي، أن الاعتداءات استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، وقال إن حالة المصابين مستقرة.

وذكر في هذا المجال، أنه تم رصد 7 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الساعات الـ 24 الماضية، والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في بيان أمس الخميس، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات معادية بالطائرات المسيرة اخترقت أجواء البلاد، واستهدفت عدداً من المنشآت الحيوية.