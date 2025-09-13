قطر ترحب بإعلان نيويورك الداعم لحل الدولتين واعتماده بأغلبية في الأمم المتحدة

الدوحة-سانا

رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الداعي لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبرةً أن التصويت لصالح القرار بأغلبية 142 صوتاً يعكس دعماً دولياً واسعاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في صياغة الإعلان واعتماده، مجددةً موقف قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق ذاته، رحب مجلس علماء باكستان بالقرار، واعتبره رئيس المجلس الشيخ طاهر الأشرفي إنجازاً يعكس عودة الضمير العالمي وانتصاراً للعدالة، مؤكداً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بات قريباً، رغم معارضة حكومة الاحتلال التي وصفها بأنها تعكس نهجاً عدوانياً يتناقض مع الإجماع الدولي المتزايد.

وأكد الأشرفي دعم القيادة الباكستانية لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ضمن موقف عربي وإسلامي موحد في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.

ويأتي الترحيب الدولي المتزايد بإعلان نيويورك ليؤكد أن القضية الفلسطينية ما تزال تحظى بإجماع عالمي واسع، في ظل هذا الزخم، تتعزز فرص تحقيق حل الدولتين كمسار عادل ومستدام للسلام في المنطقة، ويبقى صوت الشعوب الداعم للحق الفلسطيني حجر الأساس في مواجهة الاحتلال والظلم التاريخي.