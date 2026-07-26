ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73 ألفاً و326 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا



ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى‏ 73.326 قتيلاً، و173.997مصاباً.‏



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 قتلى، و36 إصابة.



وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين ‏الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1.200قتيل، والإصابات إلى 3.888 جريحاً، فيما جرى انتشال 803 جثامين.



ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى خلال أكثر من ‏عامين إلى ‏كارثة ‏إنسانية كبيرة، ودمار كبير في البنى التحتية.‏