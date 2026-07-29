التصعيد يعود.. وترامب يتوعد إيران بضربة قوية

عواصم-سانا

أعادت الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والعملية المشتركة التي نفذتها القوات السعودية والأمريكية ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق، المشهد الإقليمي إلى دائرة التصعيد، بعد أيام من الهدوء النسبي، في وقت تواصلت فيه الاعتداءات الإيرانية على الأردن، وتصاعدت التهديدات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

ويعكس تسارع التطورات الميدانية والسياسية هشاشة التهدئة التي أعقبت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، إذ تشير المعطيات إلى أن أي هجوم جديد بات قادراً على إعادة المنطقة إلى دوامة التصعيد، في حين دفعت المخاوف من عودة التصعيد أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً، وسط تحذيرات من تداعيات جديدة على أمن الطاقة والملاحة الدولية.

وعيد أمريكي

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربة “قوية” لإيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم الذي استهدف قواتها في الأردن.

ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله في مقابلة إعلامية: إن الضربات التي نُفذت ضد الميليشيات الموالية لإيران في العراق جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، كما لوّح بإمكانية توسيع العمليات ضد وكلاء طهران في المنطقة.

وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته رويترز وفوكس نيوز.

اعتداءات على الأردن

وفي تطور ميداني، أعلن “الحرس الثوري” الإيراني استهداف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي في الأردن، بينما أكد الجيش الأردني اعتراض وإسقاط صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، في مؤشر على اتساع رقعة المواجهة لتشمل دولاً جديدة في المنطقة، بحسب بيانات رسمية أوردتها وسائل إعلام دولية.

السعودية تدافع عن أمنها

وفي العراق؛ أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران مرتبطة بالاعتداءات الأخيرة على المنشآت البترولية في المملكة.

وأكدت الرياض أن العملية جاءت في إطار حقها المشروع في الدفاع عن أمنها ومقدراتها، بينما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مجموعات قالت: إن الحرس الثوري الإيراني وجهها لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، وفق بيانات نقلتها رويترز.

وفي المقابل، أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق في الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية، بينما أفادت تقارير إعلامية بتأجيل زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء العراقي إلى الرياض على خلفية التطورات الأمنية، بحسب CNN.

هرمز والبحر الأحمر

وعلى الجبهة البحرية؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ثلاث ناقلات نفط قال: إنها خالفت تعليماته في مضيق هرمز، مؤكداً استمرار سيطرته على إدارة الملاحة في المضيق.

كما ربط مسؤولون إيرانيون إعادة فتح المضيق بموافقة سلطنة عمان على المقترح الإيراني الخاص بمسار عبور السفن، في وقت نقلت رويترز عن مصادر إقليمية أن ميليشيا الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب، وهو ما يثير مخاوف إضافية بشأن حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

النفط يقفز

وانعكس التصعيد العسكري سريعاً على الأسواق، إذ قفزت أسعار النفط بنحو سبعة بالمئة، ليلامس خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس 84 دولاراً، بعد تصريحات ترامب والتطورات العسكرية الجديدة، وسط تنامي المخاوف من تعرض إمدادات النفط والملاحة في الخليج والبحر الأحمر لمزيد من الاضطرابات، وفق بيانات الأسواق وتقارير CNN الاقتصادية وCNBC.

مخاطر متزايدة

وبحسب تحليل نشرته شبكة CNN، فإن الاعتداءات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية رسمت معادلة جديدة في المنطقة، إذ باتت المملكة أكثر حزماً في التعامل مع أي تهديد يستهدف أمنها أو بنيتها التحتية، مع استمرار تأكيدها أن تحركاتها تندرج في إطار الدفاع عن النفس.

ولفتت الشبكة إلى أن استمرار أنشطة الميليشيات الموالية لإيران والحوثيين من شأنه زيادة المخاطر على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

ومع عودة الضربات العسكرية وتزايد التهديدات المتبادلة، يبقى مستقبل التهدئة في المنطقة رهناً بقدرة الأطراف على احتواء التصعيد، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة والممرات البحرية التأثر بأي تطور ميداني جديد.