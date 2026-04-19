البحرين: الهجوم على قوة “اليونيفيل” في لبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي

المنامة-سانا

أدانت البحرين بشدة الهجوم الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين، مؤكدة أنه يشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الأحد تضامن البحرين مع لبنان، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها.

وأعربت الوزارة، كما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، عن تقدير البحرين لجهود قوة “اليونيفيل” ومهامها في حفظ السلام ودعم الاستقرار في لبنان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن يوم أمس السبت مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان.