زيارة روبيو إلى الهند.. محاولة لإحياء العلاقات الثنائية وترميم الشراكة بين البلدين

نيودلهي-سانا



وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الهند، اليوم السبت، في زيارة تهدف إلى إعادة ترميم الشراكة الثنائية التي تأثرت بالرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لإعادة دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من التوتر التجاري.



وذكرت رويترز أنه من المقرر أن يلتقي روبيو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت لاحق اليوم، وأن يشارك في فعاليات السفارة الأمريكية.



وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه من المتوقع أن تركز المحادثات الأمريكية الهندية على التجارة والطاقة والدفاع، فيما تشمل جولة روبيو مدينتي أجرا وجايبو، وتعد هذه أول زيارة له إلى الهند منذ توليه منصبه.



وسعت واشنطن على مدى سنوات إلى تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الهند، إلا أن هذه الجهود تراجعت بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات الهندية.



ورغم التوصل إلى اتفاق مؤقت خفّض بعض هذه الرسوم وألغى أخرى، لا يزال الجانبان بعيدين عن إبرام اتفاق تجاري شامل يعيد الزخم للعلاقات الاقتصادية الثنائية.



وفي إطار المساعي لإعادة العلاقات المشتركة، أوضح روبيو أن الولايات المتحدة تجري محادثات لزيادة حصتها في واردات الطاقة الهندية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، وتخفيف اعتماد الهند على مصادر بديلة.



وشهدت العلاقات الهندية الأمريكية هذا العام مرحلة معقدة وحاسمة، تأرجحت بين الشراكة الاستراتيجية الوثيقة لاحتواء النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتوترات التجارية والاقتصادية التي تقودها واشنطن.



ومع وصول روبيو اليوم لنيودلهي، يرى خبراء أن هذه الزيارة تبرز ضرورة إصلاح أمريكا للعلاقات الثنائية.