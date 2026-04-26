الرئيسان الإماراتي والموريتاني يبحثان تطورات المنطقة وتداعياتها الخطيرة

أبوظبي-سانا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين بحثا أيضاً خلال لقائهما في أبو ظبي اليوم الأحد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية في الإمارات ودول المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته جدد الرئيس الموريتاني إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي تشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامتها.

كما تناول اللقاء بحث مختلف جوانب التعاون بين الإمارات وموريتانيا والعمل المشترك لتعزيزها وبخاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والطاقة المتجددة بما يخدم أولويات التنمية ومصالحهما المتبادلة.

وشهدت الإمارات ودول خليجية أخرى، اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ، وذلك منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.