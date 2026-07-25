الصحة العالمية تحذّر من تداعيات تصاعد الحرائق في أوروبا‏

جنيف-سانا‏

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات الارتفاع الحاد ‏والمتسارع في حرائق الغابات التي تضرب مناطق واسعة من ‏أوروبا هذا الصيف، مؤكدةً أن هذه الحرائق باتت أكثر تكراراً ‏وآثارها الصحية تمتد إلى ما هو أبعد من مناطق الاشتعال‎.‎

وأوضح رئيس مكتب أوروبا في المنظمة “هانس هنري بي. ‏كلوجه” في تقرير نشر على موقع الصحة العالمية الرسمي، أن ‏البرتغال وإسبانيا سجلتا زيادة بنسبة 100% في عدد الحرائق ‏مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد حرائق ‏الغابات في الإقليم الأوروبي للمنظمة بنسبة 57% منذ عام 2022.

وأشار كلوجه إلى أن تغيّر المناخ يدفع العالم نحو مزيد من ‏الاحترار، ما يستدعي استعداداً أكبر لمواجهة حرائق أكثر تكراراً ‏وعنفاً‎.‎

تلوّث يمتد مئات الكيلومترات

وحذر كلوجه من أن الآثار الصحية تمتد بعيداً عن ألسنة اللهب، إذ ‏يمكن لدخان الحرائق أن ينتقل مئات الكيلومترات، حاملاً مزيجاً ‏خطيراً من الملوثات، مثل الجسيمات الدقيقة‎” PM2.5″ ‎، وثاني أكسيد ‏النيتروجين والأوزون والرصاص‎.‎

وأشار كلوجه إلى أن هذا التلوث يفاقم أمراض القلب والجهاز ‏التنفسي ويؤثر في الصحة النفسية، وخصوصاً لدى كبار السن ‏والأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة‎.‎

ودعا الحكومات الأوروبية إلى إصدار تحذيرات مبكرة بشأن ‏الحرائق وجودة الهواء، وتقديم إرشادات صحية واضحة، وضمان ‏جاهزية خدمات الرعاية الأولية والطارئة، كما نصح السكان في ‏المناطق المتضررة بالالتزام بالتوجيهات الرسمية، وتجنّب الاقتراب ‏من مناطق اندلاع النيران‎.‎

ولم تعد الحرائق التي تجتاح جنوب أوروبا مجرد حوادث موسمية ‏عابرة، بل تحولت إلى مشهد مأساوي يعكس تصاعد حدة الأزمات ‏المناخية في أوروبا، حيث التهمت ألسنة اللهب مساحات شاسعة من ‏الغابات والقرى ودفعت عشرات الآلاف إلى مغادرة منازلهم‎.‎

وأجلت السلطات الإسبانية والفرنسية، أمس الجمعة، عشرات آلاف ‏الأشخاص مع امتداد السنة اللهب، في حين أعلنت إسبانيا أن ‏الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدةً استحالة ‏إخماده‎.‎