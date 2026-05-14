مقتل فلسطينيين اثنين باعتداء مسيَّرة إسرائيلية على قطاع غزة

غزة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الخميس، جراء اعتداء طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها: إن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين أمام أحد المنازل في بلدة جباليا البلد، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة آخرين.

وفي القدس المحتلة هاجم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية شرطة الاحتلال عائلة مقدسية بالحجارة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى لإصابة طفل.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72744 قتيلاً، و172.588 جريحاً، وذلك منذ بدء العدوان في الـ 7 من تشرين الأول 2023.