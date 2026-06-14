ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلاً

photo 2026 06 14 09 12 24 ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلاً
France 24

مانيلا-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سواحل مينداناو ‏جنوب الفلبين في الثامن من حزيران الجاري إلى 61 ‏قتيلاً‎ .‎
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ونقلت وكالة “شينخوا” عن المجلس الوطني الفلبيني للحد ‏من مخاطر الكوارث وإدارتها قوله في بيان اليوم الأحد: ‏إنّ ما لا يقل عن 61 شخصاً لقوا مصرعهم في الزلزال ‏حتى الآن، وأصيب 1403 آخرون، فيما لا يزال أربعون ‏شخصاً في عداد المفقودين‎.‎

وكانت حصيلة سابقة، أشارت إلى مقتل 55 شخصاً، جراء ‏الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجات، وتسبب بانهيار ‏مبانٍ وانزلاقات للتربة، واستدعى إطلاق تحذيرات من ‏أمواج تسونامي.‏
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وتشهد الفلبين نشاطاً زلزالياً متكرراً، إذ ضرب في ‏تشرين الأول الماضي زلزالان بقوة 7.4 و6.7 درجات ‏شرق مينداناو، وأسفرا عن مقتل ثمانية أشخاص على ‏الأقل، فيما خلّف زلزال بقوة 6.9 درجات في مقاطعة ‏سيبو 76 قتيلاً وفق إحصاءات حكومية.‏

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