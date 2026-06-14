ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلاً

مانيلا-سانا
ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سواحل مينداناو جنوب الفلبين في الثامن من حزيران الجاري إلى 61 قتيلاً .
ونقلت وكالة “شينخوا” عن المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها قوله في بيان اليوم الأحد: إنّ ما لا يقل عن 61 شخصاً لقوا مصرعهم في الزلزال حتى الآن، وأصيب 1403 آخرون، فيما لا يزال أربعون شخصاً في عداد المفقودين.
وكانت حصيلة سابقة، أشارت إلى مقتل 55 شخصاً، جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجات، وتسبب بانهيار مبانٍ وانزلاقات للتربة، واستدعى إطلاق تحذيرات من أمواج تسونامي.
وتشهد الفلبين نشاطاً زلزالياً متكرراً، إذ ضرب في تشرين الأول الماضي زلزالان بقوة 7.4 و6.7 درجات شرق مينداناو، وأسفرا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، فيما خلّف زلزال بقوة 6.9 درجات في مقاطعة سيبو 76 قتيلاً وفق إحصاءات حكومية.