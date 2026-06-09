وزير الخارجية القطري يبحث مع سيناتور أمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة

002 وزير الخارجية القطري يبحث مع سيناتور أمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء مع السيناتور الأمريكي كريس فان هولن آخر المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن مباحثات الجانبين الهاتفية تناولت أيضا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مشددين على أهمية العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وكان وزير الخارجية القطري بحث أمس في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، تطورات الأوضاع في المنطقة، والوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن والهادفة لإنهاء الحرب بينهما وخفض التصعيد.

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