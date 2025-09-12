الخارجية الفلسطينية تحذر من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية مدينة طولكرم بالضفة الغربية من بطش الاحتلال الإسرائيلي، محذرةً من سياسة الاحتلال الممنهجة لتفجير الأوضاع في الضفة، وتمرير مشاريع الضم والتوسع والتهجير.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، نقلته وكالة وفا الفلسطينية، أن التهاون الدولي يشجع حكومة الاحتلال على مواصلة اعتداءاتها واستهداف الفلسطينيين وأراضيهم من خلال القتل واقتحام وهدم المنازل وتوسيع الاستيطان.

وشدّدت الوزارة على ضرورة ترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات عملية لوقف اعتداءات الاحتلال وجرائمه، وفرض مسار سياسي حقيقي لتطبيق إعلان نيويورك وقرارات الشرعية الدولية.

وتشكّل هذه الاعتداءات تصعيداً خطيراً ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لسرقة الأراضي الفلسطينية، وتكريس الاستيطان، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية، في ظلّ غياب إجراءات دولية حقيقية لوضع حد لهذه الانتهاكات.