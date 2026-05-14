الإمارات تدين الاعتداء على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عُمان

أبو ظبي-سانا

أدانت الإمارات، بشدة، الاعتداء الذي استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة ‏سواحل سلطنة عُمان، مؤكدةً أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة ‏الملاحة العالمية وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية ‏الحيوية‎.‎

‎ ‎

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها ‏في بيان اليوم الخميس: “إن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس ‏الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن ‏التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية‎”‌‎.

وشدد بيان الخارجية على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق ‏هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ‏ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي‎.‎

‎ ‎

وأعلنت الهند في وقت سابق اليوم الخميس تعرض إحدى سفنها لهجوم قبالة ‏سواحل سلطنة عُمان، مؤكدة سلامة جميع أفراد طاقمها، دون تقديم تفاصيل ‏إضافية‎.‎