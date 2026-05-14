الإمارات تدين الاعتداء على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عُمان

أبو ظبي-سانا
أدانت الإمارات، بشدة، الاعتداء الذي استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل سلطنة عُمان، مؤكدةً أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان اليوم الخميس: “إن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية”.
وشدد بيان الخارجية على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.
وأعلنت الهند في وقت سابق اليوم الخميس تعرض إحدى سفنها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، مؤكدة سلامة جميع أفراد طاقمها، دون تقديم تفاصيل إضافية.