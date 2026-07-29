الدفاعات الجوية الأردنية تتصدى لاعتداءات إيرانية بالصواريخ

photo 2026 07 29 08 42 30 الدفاعات الجوية الأردنية تتصدى لاعتداءات إيرانية بالصواريخ

عمّان-سانا

تصدت الدفاعات الجوية للجيش الأردني لاعتداءات إيرانية بالصواريخ كانت تستهدف أراضي المملكة.

وقال المتحدث باسم الجيش الأردني في بيان نُشر اليوم الأربعاء على موقعه الرسمي:
“إنّ الدفاعات الجوية الأردنية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة”.

وأضاف أن “القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه”.

وكان الجيش الأردني أعلن عن إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة خلال اليومين الماضيين بعد اختراقها المجال الجوي الأردني دون ‏تسجيل إصابات.‏

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