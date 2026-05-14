ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.744 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72744 قتيلاً ، و172.588 جريحاً، وذلك منذ بدء العدوان في الـ 7 من تشرين الأول 2023.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر طبية قولها، اليوم الخميس: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية قتيلين، و24 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 857، وإجمالي الإصابات إلى 2.486 جريحاً.

وأضافت: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وكان فلسطيني قُتل، وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف، وإطلاق النار مناطق في مدينتي غزة، وخان يونس في قطاع غزة اليوم.

