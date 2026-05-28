ألمانيا وهولندا تعتزمان إنشاء مركز قيادة مشترك للناتو في البلطيق

برلين-سانا

أعلنت ألمانيا وهولندا، اليوم الخميس، عزمهما إنشاء مركز قيادة تكتيكي مشترك لقوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في منطقة البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان نشرته فرانس برس، إن مركز القيادة الألماني الهولندي المشترك سيتولى خلال الأشهر المقبلة “دوراً قيادياً على الجناح الشرقي لحلف الناتو، وتحديداً في منطقة إستونيا ولاتفيا”.

وأضافت الوزارة: إن إنشاء مقر تكتيكي إضافي في المنطقة “يعزز تماسك حلف الناتو ويسهم في ردع روسيا” في ظل تصاعد التوتر بين موسكو والحلف منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

ويقع مركز القيادة الرئيس لـ “الفيلق الألماني الهولندي الأول” في مدينة مونستر غرب ألمانيا، ويعد نقطة انطلاق لعمليات نشر قوات الحلف عند الحاجة، وهو قادر على إدارة ما يصل إلى 50 ألف جندي.

وتشمل مهام الفيلق التخطيط للعمليات العسكرية وإجراء التدريبات والاستعداد للنزاعات المحتملة وقيادة القوات في حالات الحرب.

وتخضع قوات الناتو المنتشرة حالياً في منطقة البلطيق لمقر قيادة واحد في مدينة شتشيتسين البولندية، فيما يهدف المركز الجديد إلى تعزيز قدرات الاستجابة السريعة للحلف في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أن إنشاء مقر قيادة ثانٍ للفيلق في البلطيق يعكس “استعداد ألمانيا وهولندا لتحمل مسؤولية الردع والدفاع عن الجناح الشرقي للناتو”.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز الوجود العسكري لدول حلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية حيث كثف الحلف خلال السنوات الأخيرة نشر قواته ومعداته العسكرية في دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وسط تحذيرات روسية متكررة من أن توسع أنشطة الناتو يشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

يذكر أن “الفيلق الألماني الهولندي الأول” أُسس عام 1995 وتتناوب ألمانيا وهولندا على قيادته، فيما تتولى برلين قيادته حالياً حتى مطلع عام 2028 بمشاركة عناصر من 14 دولة أخرى أعضاء في الحلف.