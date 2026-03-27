الأردن يعلن اعتراض صاروخين إيرانيين من أصل ثلاثة خلال الـ 24 ساعة الماضية

عمّان-سانا

أعلن الجيش الأردني اليوم الجمعة عن استهداف إيران لأراضي المملكة بثلاثة صواريخ تم اعتراض اثنين منها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان على موقعها الرسمي: “إن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين ودمرهما، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ سقط شرقي المملكة”.

من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية مع 4 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مشيراً إلى أنه لم تقع أي إصابات نتيجة تلك الحوادث، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية.

وجدد الناطق التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تنشرها الجهات الرسمية.

ودعا إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

وكانت القوات الأردنية أعلنت أمس الخميس أن سلاح الجو اعترض ثلاثة صواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الأردنية دون وقوع إصابات.

وتستهدف إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة دولاً عربية عدة، من بينها الأردن، منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.