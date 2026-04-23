مقتل طفل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

القدس المحتلة-سانا

قتل طفل فلسطيني وأُصيب آخر، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن طفلاً قتل وأُصيب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي رفيديا غرب المدينة.

وفي السياق، دمرت قوات الاحتلال خطوط وشبكات مياه زراعية في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس، ما أدى إلى قطع المياه عن مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة.

وقتل شاب فلسطيني وأُصيب آخرون في وقت سابق اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

