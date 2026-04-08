ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

الرياض-سانا

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وبحث أوجه الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مع التأكيد على دعم الجهود المبذولة بما يُعزز أمن المنطقة واستقرارها.

ويزور رئيس الوزراء البريطاني السعودية، في مستهلّ جولة خليجية ترمي إلى تدعيم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.