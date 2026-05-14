تركيا وبلجيكا توقعان اتفاقيات للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية

أنقرة-سانا

وقعت تركيا وبلجيكيا ست اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأناضول أنه خلال زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية إلى تركيا وقعت مجموعة “ساها إسطنبول” للصناعات الدفاعية وشركة “أغوريا بي إس دي آي” البلجيكية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجال الابتكار الدفاعي والفضائي بين البلدين، وذلك بهدف توطيد العلاقات بين الصناعات الدفاعية التركية والبلجيكية، ووضع إطار عمل للأنشطة البحثية المشتركة، والتعاون التكنولوجي، وتبادل الخبرات التجارية.

كما وقعت شركتا “أف أن أس أس” التركية و”جون كوكيريل ديفينس” البلجيكية، مذكرة تفاهم لتطوير واستكشاف أسواق جديدة، وأكدت الشركتان التزامهما المشترك بتوفير مركبات مدرعة عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع 4 اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، بينها “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية ومجموعة “سوناكا”، تهدف إلى فتح أبواب التعاون في مختلف المجالات.

ووصلت إلى تركيا في العاشر من الشهر الجاري بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى برئاسة الملكة ماتيلد، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بمشاركة واسعة من مسؤولين ومستثمرين.