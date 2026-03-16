الدفاع الجوي السعودي يدمر 13 مسيرة إيرانية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 مسيرة إيرانية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي للوزارة اللواء تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في محافظة الخرج.

وأضاف المالكي: إنه خلال الساعات الماضية تم تدمير 11 مسيّرة في المحافظة.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تتعرض دول الخليج العربي والأردن ودول إقليمية لاعتداءات بصواريخ ومسيرات إيرانية، مما شكل تهديداً لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وأثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة.