البحرين تعلّق دخول رعايا 3 دول إفريقية بسبب إيبولا

المنامة-سانا

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى البلاد، على خلفية تطورات تفشي فيروس إيبولا.

ونقلت الوكالة البحرينية عن شؤون الطيران المدني تأكيدها، أنه تم تحديث إجراءات الدخول عبر مطار البحرين الدولي للقادمين من الدول الثلاث.

وبحسب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين مباشرة من هذه الدول، إضافة إلى الأشخاص الذين سبق لهم التواجد فيها خلال الثلاثين يوماً الماضية قبل وصولهم إلى البحرين.

وأكدت السلطات أن المسافرين البحرينيين سيخضعون للبروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة فور وصولهم إلى المملكة.

وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة التزام جميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، موضحة أن قرار تعليق الدخول سيستمر لمدة 30 يوماً قابلة للمراجعة والتحديث وفق تطورات انتشار فيروس إيبولا والمعايير الصحية المعتمدة دولياً.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق اليوم، عن القلق الشديد بشأن “حجم وسرعة” تفشي وباء إيبولا، الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتسبب بوفاة 131 شخصاً.