التجارة الداخلية بالحسكة تتفقد جاهزية المسالخ واستكمال متطلبات إعادة تأهيلها

الحسكة-سانا

‏أجرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة جولة ميدانية شملت عدداً من المسالخ في الحسكة والقامشلي وعامودا، لمتابعة واقعها وتقييم مدى جاهزيتها وإمكانية إعادة تأهيلها وإدخالها بالخدمة.

‏وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء سامر المحمد، ورئيس شعبة المسالخ مزاحم خليل، تفقدا خلال جولة ميدانية واقع منشآت المسالخ وتجهيزاتها، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لاستكمال أعمال أعادت التأهيل.

‏وتأتي الجولة ضمن جهود المديرية لتعزيز سلامة الغذاء وتنظيم قطاع اللحوم، والعمل على إعادة تشغيل المسالخ، بما يضمن إجراء عمليات الذبح ضمن منشآت مستوفية للشروط الصحية والرقابية.

وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، أعلنت نهاية العام الماضي إطلاق خطة شاملة لإعادة تأهيل المسالخ في المحافظات، بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدة العمل على إعداد دراسة لإنشاء مسالخ في المناطق التي لا تتوفر فيها.