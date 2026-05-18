إدانات عربية لاستهداف محطة “براكة” للطاقة النووية في الإمارات

مسقط -نواكشوط -الرياض-سانا‏

تواصلت الإدانات العربية الشديدة للاعتداء الذي استهدف أمس الأحد، محطة “براكة” للطاقة النووية ‏في دولة ‏الإمارات العربية. ‏

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان على منصة “إكس” اليوم الإثنين: “تعرب الوزارة عن ‏استنكار سلطنة عُمان وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ‏بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة”.‏

وأضافت: “وإذ تؤكد سلطنة عُمان تضامنها مع الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ‏وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية، ‏والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات، وذلك حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة، ‏واحتراماً لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”. ‏

كما أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ‏المحطة، وأكدت وزارة خارجيتها، في بيان أمس الأحد، تضامن موريتانيا الكامل مع دولة ‏الإمارات، حكومة وشعباً، في مواجهة كل ما من شأنه المساس ‏بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ‏ومرافقها الحيوية للخطر.‏

بدوره، أدان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في بيان على ‏موقع المجلس أمس، “بأشد العبارات الاعتداء على دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيّرة استهدفت ‏إحداها محطة براكة للطاقة النووية”، مؤكّداً دعم دول المجلس لها في كل الإجراءات التي تتخذها ‏للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.‏

وأشار البديوي إلى أنّ هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار ‏المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية ‏والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة ‏المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.‏

وكانت الإمارات أعلنت، أمس الأحد، اندلاع حريق في مولّد كهربائي خارج المحيط الداخلي ‏لمحطة براكة للطاقة النووية، في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.‏