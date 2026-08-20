أربع دول أوروبية تدعو لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

عواصم-سانا

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والسحب الفوري لمناقصات مشروع ‏E1‌‏ الاستيطاني.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نقلته وكالة فرانس برس: إنه “في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقاً بالغاً”.

وأضاف البيان، أن مستوطنة “‏E1‏ “ستُعرّض فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساماً في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية”.

ووصفت باريس ولندن وبرلين وروما فتح باب المناقصات لمشروع مستوطنة ‏E1‌‏ بأنه أمر غير مقبول، محذرة الشركات من عواقب المشاركة فيه، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ويهدف مخطط ‏E1‌‏ الاستيطاني إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس ‏المحتلة، بما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ‏وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة ‏لدولة فلسطينية مستقلة.