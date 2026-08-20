برئاسة وزير النقل.. الإسكوا تبحث 23 مبادرة لتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد العربية

دمشق-سانا
ناقش الفريق الإقليمي المشكّل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، خلال اجتماع ترأسه اليوم الخميس وزير النقل يعرب بدر، مصفوفة مبادرات النقل واللوجستيات الهادفة إلى تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد في المنطقة العربية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات والاختناقات المحتملة.
23 مبادرة لتعزيز كفاءة النقل واللوجستيات
واستعرض الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مصفوفة تضم 23 مبادرة، حيث جرى بحثها وإبداء الملاحظات اللازمة لضمان دقة البيانات الواردة فيها واعتمادها، تمهيداً للانتقال إلى وضع خطوات عملية تعزز فاعليتها وتدعم تنفيذها.
وأكد الوزير بدر أهمية إعادة تفعيل مبادرة الإسكوا لإنشاء نظام المعلومات الجغرافي لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية «GIS-ITSAS»، التي أطلقت عام 2017 بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح أن النظام يسهم في رصد واقع تنفيذ اتفاقيات الإسكوا الخاصة بالنقل في الدول العربية، وتقييم البنى التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ، ودعم التجارة البينية عبر منصة سحابية مكانية موحدة.
وشدد الوزير بدر على ضرورة توفير الدعم اللازم لإحياء المبادرة، لما تتيحه من أدوات لتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بين الدول، وتحديد التحديات والاختناقات التي تواجه سلاسل الإمداد والتعامل معها بفاعلية.
غرفة لوجستيات عربية للطوارئ
وبحث الاجتماع مبادرة تفعيل غرفة لوجستيات عربية طارئة تتولى «الإسكوا» تنسيقها على المستويين الإقليمي والعربي، بهدف تعزيز إدارة الأزمات وتسريع الاستجابة للاختناقات الحدودية والتحديات التي تؤثر في سلاسل الإمداد، من خلال رفع مستوى التنسيق بين المنافذ والجهات المعنية.
كما ناقش المجتمعون مبادرة إنشاء لجنة إقليمية تضم اللجان الوطنية المعنية بتسهيل النقل والتجارة، لتشكل إطاراً داعماً لجهود تسهيل حركة النقل والتجارة وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، انطلاقاً من المقترح الذي قدمته سوريا إلى مجلس وزراء النقل العرب بهذا الشأن.
غرفة عمليات متخصصة
وأكد المجتمعون أهمية التحضير لإنشاء غرفة عمليات متخصصة بعد استكمال تشكيل اللجنة الإقليمية، لتكون جزءاً من منظومة عملها، بما يعزز القدرة على الاستجابة للأزمات ويحافظ على استمرارية وكفاءة سلاسل الإمداد في المنطقة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مخرجات الحوار الوزاري بشأن النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد والتوصيات المنبثقة عنه، إذ ترأس الوزير بدر في الـ15 من تموز الماضي الاجتماع الثاني للفريق الإقليمي المخصص، لبحث تداعيات إغلاق مضيق هرمز وانعكاساته على سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة.
وكانت «الإسكوا» عقدت في نيسان الماضي حواراً وزارياً حول النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، انبثقت عنه مجموعة من التوصيات، وكُلّف فريق إقليمي بمتابعة تنفيذها، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع النقل وسلاسل الإمداد.