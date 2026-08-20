برئاسة وزير النقل.. الإسكوا تبحث 23 مبادرة لتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد العربية

دمشق-سانا

ناقش الفريق الإقليمي المشكّل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، خلال اجتماع ترأسه اليوم ‏الخميس وزير النقل يعرب بدر، مصفوفة مبادرات النقل واللوجستيات الهادفة إلى تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد في المنطقة ‏العربية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات والاختناقات المحتملة.‏

‏23 مبادرة لتعزيز كفاءة النقل واللوجستيات

واستعرض الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مصفوفة تضم 23 مبادرة، حيث جرى بحثها وإبداء الملاحظات ‏اللازمة لضمان دقة البيانات الواردة فيها واعتمادها، تمهيداً للانتقال إلى وضع خطوات عملية تعزز فاعليتها وتدعم تنفيذها.‏

وأكد الوزير بدر أهمية إعادة تفعيل مبادرة الإسكوا لإنشاء نظام المعلومات الجغرافي لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية ‌‏«‏GIS-ITSAS‏»، التي أطلقت عام 2017 بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.‏

وأوضح أن النظام يسهم في رصد واقع تنفيذ اتفاقيات الإسكوا الخاصة بالنقل في الدول العربية، وتقييم البنى التحتية للطرق ‏والسكك الحديدية والموانئ، ودعم التجارة البينية عبر منصة سحابية مكانية موحدة.‏

وشدد الوزير بدر على ضرورة توفير الدعم اللازم لإحياء المبادرة، لما تتيحه من أدوات لتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بين ‏الدول، وتحديد التحديات والاختناقات التي تواجه سلاسل الإمداد والتعامل معها بفاعلية.‏

غرفة لوجستيات عربية للطوارئ

وبحث الاجتماع مبادرة تفعيل غرفة لوجستيات عربية طارئة تتولى «الإسكوا» تنسيقها على المستويين الإقليمي والعربي، بهدف ‏تعزيز إدارة الأزمات وتسريع الاستجابة للاختناقات الحدودية والتحديات التي تؤثر في سلاسل الإمداد، من خلال رفع مستوى ‏التنسيق بين المنافذ والجهات المعنية.‏

كما ناقش المجتمعون مبادرة إنشاء لجنة إقليمية تضم اللجان الوطنية المعنية بتسهيل النقل والتجارة، لتشكل إطاراً داعماً لجهود ‏تسهيل حركة النقل والتجارة وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، انطلاقاً من المقترح الذي قدمته سوريا إلى مجلس ‏وزراء النقل العرب بهذا الشأن.‏

غرفة عمليات متخصصة

وأكد المجتمعون أهمية التحضير لإنشاء غرفة عمليات متخصصة بعد استكمال تشكيل اللجنة الإقليمية، لتكون جزءاً من منظومة ‏عملها، بما يعزز القدرة على الاستجابة للأزمات ويحافظ على استمرارية وكفاءة سلاسل الإمداد في المنطقة.‏

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مخرجات الحوار الوزاري بشأن النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد والتوصيات المنبثقة عنه، ‏إذ ترأس الوزير بدر في الـ15 من تموز الماضي الاجتماع الثاني للفريق الإقليمي المخصص، لبحث تداعيات إغلاق مضيق ‏هرمز وانعكاساته على سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة.‏

وكانت «الإسكوا» عقدت في نيسان الماضي حواراً وزارياً حول النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، انبثقت عنه مجموعة من ‏التوصيات، وكُلّف فريق إقليمي بمتابعة تنفيذها، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع ‏النقل وسلاسل الإمداد.‏