إيطاليا تعتزم إرسال كاسحات ألغام إلى الخليج العربي

روما-سانا

أعلنت إيطاليا اليوم الأربعاء عزمها إرسال سفينتين حربيتين إلى الخليج العربي، في إطار تحركات تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في ظل التوترات في المنطقة.

ونقلت فرانس برس عن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو قوله أمام البرلمان: “إن أي مهمة محتملة في منطقة مضيق هرمز لن تُنفذ إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين”.

وأوضح كروزيتّو أن الشرط المسبق لنشر القوات ليس وقف إطلاق النار الحالي، بل “هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرّة، أو الأفضل من ذلك سلام دائم”.

وأشار إلى أن وصول كاسحات الألغام سيستغرق أسابيع، مضيفاً: إن إيطاليا تقوم حالياً “بتموضع مسبق” لهذه السفن، أولاً في شرق البحر المتوسط ثم في البحر الأحمر، وقال: “كإجراء احترازي فقط… نعمل على وضع وحدتين من كاسحات الألغام في مواقع أقرب نسبياً إلى المضيق”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، عن نية بلاده إطلاق “مبادرة في الأمم المتحدة تقترح إطاراً تمهيدياً لمهمة محايدة وسلمية”، من ‏شأنها ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلاً‎ .‎

