استقالة مسؤولتين بريطانيتين من الحكومة على خلفية نتائج الانتخابات المحلية

لندن-سانا

أعلنت وكيلة وزارة العدل البريطانية، أليكس ديفيز- جونز اليوم الثلاثاء، استقالتها من الحكومة، عقب تراجع حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة.

ونقلت رويترز عن ديفيز- جونز في رسالة نشرتها عبر منصة “إكس” قولها: إن الحكومة “كان ينبغي أن تبذل جهوداً أكبر”، مضيفة: إنها “لا تملك خياراً سوى الاستقالة”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة حماية المرأة والفتيات من العنف جيس فيليبس استقالتها للسبب نفسه، مشيرة في بيانها إلى أن “الرغبة في تجنب النقاش تعرقل فرص التقدم”.



وأضافت: “أريد لحكومة حزب العمال أن تنجح، لكنني لا أرى التغيير الذي نتوقعه، وبالتالي لا يمكنني الاستمرار في العمل كوزيرة في ظل القيادة الحالية”.

وتأتي الاستقالتان في ظل تصاعد الانتقادات داخل حزب العمال، بعد دعوة أكثر من 80 نائباً في الحزب إلى تحديد موعد لرحيل رئيس الوزراء كير ستارمر، على خلفية نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.