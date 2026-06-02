“غاتريكس” مسيّرة تركية تصطاد الدرونات الانتحارية

أنقرة-سانا

مع تزايد استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في الحروب كشفت شركة “ديجيتست” التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، عن مسيّرة “GATREX” “غاتريكس”، التي صممت لاعتراض الطائرات المسيّرة المعادية، وتدميرها بالنيران المباشرة قبل وصولها إلى أهدافها.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مسؤول العلاقات الخارجية في الشركة برك دميرقوباران قوله: إن “غاتريكس” تمثل نظاماً دفاعياً هجيناً مخصصاً للعمل ضمن طبقات الدفاع الجوي القريب، وهو يعتمد على مفهوم الاعتراض الوقائي، أي تدمير المسيّرات المعادية قبل اقترابها من الأهداف الحيوية أو دخولها نطاق الخطر.

وأوضح أن “غاتريكس” قادرة على بلوغ سرعة تصل إلى 90 كيلومتراً في الساعة، مع قدرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 75 دقيقة بفضل نظام تشغيل هجين يجمع بين الوقود والبطاريات الكهربائية، وهي مزودة بمدفع “غاتلينغ” المعروف بكثافة نيرانه، والقدرة على إطلاق 3 آلاف رصاصة في الدقيقة، ما يمنح المسيّرة قدرة نارية عالية لاعتراض الأهداف الجوية الصغيرة والسريعة.

وأكد دميرقوباران أن “نظام غاتريكس اجتاز اختبارات الطيران والرماية والاختبارات المدمجة الخاصة بالسلاح والمنصة الجوية، ووصل إلى مرحلة الجاهزية العملياتية”.

ويأتي الكشف عن المسيرة غاتريكس في ظل مواصلة الصناعات الدفاعية التركية تطوير أنظمة جديدة لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة الصغيرة والانتحارية، والتحولات التي شهدتها ساحات القتال الحديثة.