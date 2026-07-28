الرئيس اللبناني يدين محاولات استهداف منشآت نفطية سعودية بمسيّرات من العراق

بيروت-سانا

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون بأشد العبارات محاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيّرة، معتبراً أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها، وتهديداً لأمن المنطقة ومصالح شعوبها.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون أكد في تصريح له اليوم الإثنين تضامن لبنان الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها، مجدداً الدعوة إلى احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية.



وشدد عون على ضرورة العمل على تغليب الحوار والحلول السلمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويجنبها المزيد من التصعيد.



وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.