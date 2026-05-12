أسهم أوروبا تتراجع وسط التوتر بشأن وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط

لندن /12/5/2026/ سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع انحسار الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ‌دفع أسعار النفط للارتفاع وأبقى المستثمرين في حالة من التوتر.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 1.1 بالمئة إلى 605.79 نقاط بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت البورصات الأوروبية، إذ انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني والمؤشر داكس الألماني بأكثر من واحد بالمئة.



وتأثرت الأسواق الأوروبية المعتمدة على الطاقة سلباً بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما أبقى الأسواق ‌دون ⁠مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب مع استمرار المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للأزمة.



وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع قليلاً إلى 2.9 بالمئة في نيسان، وهبط سهم تيسن كروب الألمانية 2.4 بالمئة، بعدما خفضت المجموعة توقعات ⁠مبيعاتها لعام 2026، وارتفع سهم باير 1.5 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الألمانية عن أرباح تشغيلية فصلية فاقت التوقعات.

ومن المقرر أن تحظى بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم بمراقبة عن ⁠كثب لمعرفة تأثير الحرب مع إيران.