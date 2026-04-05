تركيا تنفي مزاعم إسقاط مقاتلة أمريكية بمنظومة دفاع جوي تركية الصنع

أنقرة-سانا

نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية صحة المزاعم التي تحدثت عن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز “إف 15” في إيران، بواسطة منظومة دفاع جوي تركية الصنع.

ونقلت وكالة الأناضول عن المركز قوله في بيان، أمس السبت: إن هذه المزاعم التي تداولتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورة تركيا وجهودها الدبلوماسية في حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق السلام.

وأوضح البيان أن تركيا تحرص على صون السلام والاستقرار، وأن الحملات الإعلامية المضللة هذه تهدف إلى الإضرار بمكانتها الدولية، وتقويض نجاحها الدبلوماسي، وشدد على وجوب عدم تصديق المعلومات المضللة التي تسعى إلى زعزعة التوازن الإقليمي والتلاعب بالرأي العام.

وتزعم تقارير، بأن تركيا زودت إيران بأنظمة صواريخ متطورة، وأن المقاتلة الأمريكية “إف 15” أسقطت بمنظومة تركية محمولة على الكتف.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت أول أمس، أن القوات الأمريكية الخاصة تمكنت من إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة حربية سقطت في الأراضي الإيرانية، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم إنقاذ الطيار الثاني الذي كان مفقوداً.