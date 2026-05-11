السعودية وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز الجهود لإعادة الاستقرار إلى المنطقة

الرياض-سانا
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، أهمية تعزيز الجهود لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية الحلول الدبلوماسية، ودعمهما لكل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت الأسبوع الماضي عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، داعيةً إلى ضرورة التهدئة وضبط النفس، ودعم الوساطة الباكستانية، والجهود الدبلوماسية، للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار.