السعودية وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز الجهود لإعادة الاستقرار إلى المنطقة

الرياض-سانا‏

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار خلال ‏اتصال هاتفي اليوم الإثنين، أهمية تعزيز الجهود لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.‏

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال جهود الوساطة ‏التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية الحلول الدبلوماسية، ‏ودعمهما لكل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.‏

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت الأسبوع الماضي عن قلق المملكة إزاء التصعيد ‏العسكري الحالي في المنطقة، داعيةً إلى ضرورة التهدئة وضبط النفس، ودعم الوساطة ‏الباكستانية، والجهود الدبلوماسية، للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو ‏المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار.‏

