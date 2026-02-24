رابطة العالم الإسلامي تحذّر من تداعيات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

مكة المكرمة-سانا

جدّدتْ رابطةُ العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء تحذيرَها من التداعيات الخطِيرة لتمادي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى دعا في بيانٍ المجتمعَ الدوليَّ وجميع الدول المُحِبّة للعدالة والسلام، إلى اتّخاذ التدابير الجماعية والفردية لوضع حدٍّ لانتهاكات حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، وإعلان نيويورك، لحلّ الدَّولتَين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة، بشأن حقّ الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته، بوصفه السبيلَ الوحيدَ لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يَضمن الأمنَ والاستقرارَ في المنطقة.

ورحّب العيسى بالبيان الصادر عن وزراء خارجية السعودية، وعددٍ من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بشأن إدانة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءاتها غير القانونية في الضفّة الغربية.

وثمّن الالتزامَ الواضحَ والحازمَ الذي عبّر عنه البيان باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وسياسات التهجير القسري والضم وتهديداته.

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت مطلع الشهر الجاري سلسلة قرارات خطيرة تهدف إلى إعادة تشكيل إدارة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسمح للاحتلال بهدم ومصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية بما يمكنه من تنفيذ مخططاته لضم الضفة والتوسع الاستيطاني فيها.