أبو الغيط يدين الهجمات على الإمارات والكويت وقطر

القاهرة-سانا



أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة الهجمات التي استهدفت كلاً من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.

وأكد الأمين العام للجامعة في بيان له نشره على موقع الجامعة على منصة إكس اليوم الإثنين، التضامن الكامل مع البحرين في مواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها معرباً عن رفضه المطلق لهذا “التصعيد غير المبرر”.

وحذر من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلمياً ويزج المنطقة نحو مزيد من الفوضى، مؤكداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول الخليجية المتضررة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها.

ووفق بيانات رسمية، طالت الاعتداءات الأخيرة العمق والمياه الإقليمية لقطر، ومواقع ومنشآت حيوية في الإمارات، إضافة إلى الأراضي والأجواء الكويتية.