ترامب: الاتفاق المرتقب توقيعه غداً مع إيران سيمنعها من امتلاك السلاح النووي

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه من المقرر توقيع اتفاق ينهي الحرب رسمياً مع إيران يوم غد الأحد، واصفاً إياه بأنه بمثابة “جدار صد” يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: “من المقرر توقيع هذا الاتفاق يوم غد، وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع”، مشدداً على أن الإيرانيين لن يحصلوا على هذا السلاح النووي مطلقاً، سواء عبر الشراء، أو التطوير، أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “في الوقت المناسب، عندما يسود الهدوء، سندخل لنحصل على الغبار النووي المدفون في أعماق الجبال الغرانيتية الحصينة، وذلك بفضل قاذفاتنا من طراز (B-2)، ومن ثم سنقوم بتخفيف تركيزه وتدميره، سواء كان ذلك في إيران أو في الولايات المتحدة”.

ووجه ترامب انتقادات حادة للاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران، والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، معتبراً أنه كان طريقاً سهلاً نحو الحصول على سلاح نووي.

ولفت ترامب إلى أنه خلافاً للأموال التي دفعتها إدارة أوباما لإيران، لن يتم تبادل أي أموال مع طهران في هذا الاتفاق، مضيفاً: “إن علاقتنا مع إيران باتت مختلفة تماماً وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارات السابقة”.

وختم ترامب منشوره بالقول: “نتطلع إلى العمل مع إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها لزمن طويل في المستقبل، ونأمل أن تسير هذه العملية برمتها بسرعة وسلاسة، وإذا لم يحدث ذلك فإن لدينا البديل الحاسم والنهائي، والذي نأمل ألا نضطر لاستخدامه مجدداً أبداً”.

وتأتي هذه التصريحات بعد ما كان قد أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق من اليوم، من أن الولايات المتحدة وإيران توصّلتا إلى اتفاق إطاري للسلام ينهي النزاع المستمر منذ أشهر في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الطرفين أتمّا صياغة النص النهائي للاتفاق.