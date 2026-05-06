السعودية وإيران تبحثان التطورات في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، تطورات الوضع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي اليوم آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت أمس الأول عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، داعية إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية، للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار.

