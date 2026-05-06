مقتل شخصين في حادثة إطلاق نار داخل مدرسة في البرازيل على يد قاصر

ريو دي جانيرو-سانا

قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران، أحدهما تلميذ في حادث إطلاق نار نفذه قاصر، أمس الثلاثاء، داخل مدرسة شمال شرق البرازيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات المحلية قولها في بيان: إن صبياً يبلغ من العمر 13 عاماً، فتح النار داخل مدرسة في بلدة ريو برانكو عاصمة ولاية أكري، ما أسفر عن مقتل موظفَين اثنين وإصابة موظف ثالث وتلميذ، فيما قام باقي التلاميذ بالفرار من فوق جدار المدرسة مذعورين، مضيفة: إنه تم إلقاء القبض على المهاجم الذي لم يُعرف بعد ما إذا كان تلميذاً حالياً أو سابقاً في المدرسة.

كما أوقف الوصي القانوني على الصبي المهاجم، والذي كان يملك السلاح الناري المستخدم في الهجوم، بحسب السلطات.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة الهجمات الفردية في المؤسسات التعليمية في البرازيل، وكان شخصان قُتلا، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة سوبرال بولاية سيارا شمال شرق البلاد في أيلول الماضي.