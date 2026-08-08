بن زايد والصباح يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على منصة “إكس” أن وزير الخارجية الكويتي أدان واستنكر بشدة خلال الاتصال الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكد الصباح تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها ومصالحها.

وكانت ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية تعرضت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في وقت سابق اليوم، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.