أطباء بلا حدود: الوضع الصحي بغزة حرج جداً

لندن-سانا

حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” اليوم من أن القطاع الصحي في غزة يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث، مشيرةً إلى وجود 70 مليون طن من الركام، ونحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)عن المنظمة قولها في بيان: “إن الوضع الصحي بقطاع غزة حرج جداً، وإن وقف إطلاق النار لم يرافقه فتح للمعابر وإدخال للمساعدات”.

وأضافت المنظمة: “إنها لم تلحظ أي تحسّن في قدراتها لإدخال المساعدات، وإنها تواجه المعوّقات نفسها”، مشدّدة على أنها تحتاج إلى وصول المساعدات قبل الحديث عن إعادة بناء المستشفيات في غزة.

وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” أعلنت تعليق عملياتها الطبية في مدينة غزة في الـ 27 من الشهر الفائت، جراء العدوان الإسرائيلي وتفاقم الحصار المفروض على القطاع، ما أدى إلى تطويق العيادات التابعة لها وتعذّر استمرار تقديم الخدمات.