22 قتيلاً وإصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام جراء هجوم مسلح في إفريقيا الوسطى

بانغي-سانا



لقي 22 شخصاً مصرعهم وأصيب ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة بجروح، جراء هجوم مسلح استهدف قاعدة أممية قرب الحدود المشتركة بين جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.



وذكرت وكالة فرانس برس أن بعثة الأمم المتحدة العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى استنكرت في بيان لها بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف فجر اليوم الأربعاء، إحدى قواعدها في بلدة أم دافوق الواقعة على الحدود مع السودان.



وأوضحت البعثة أن ثلاثة من جنود حفظ السلام من الجنسية الزامبية أصيبوا في الهجوم، مشيرة إلى أن حالة أحدهم حرجة، في الوقت الذي يجري فيه إجلاء المصابين بجروح خطرة عبر رحلات جوية تابعة للأمم المتحدة لتلقي العلاج الطبي.



من جهتها، حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام لجمهورية إفريقيا الوسطى فالنتين روغوابيزا من أن الهجمات المتعمدة التي تستهدف قوات حفظ السلام الدولية /الخوذ الزرق/ تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.



ويُعد جنوب السودان أحدث دولة في العالم بعد أن نال استقلاله عام2011، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات أمنية كبيرة، مع استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا ضكير، وقوات معارضة مرتبطة بنائبه السابق رياك مشار، في ظل وضع إنساني معقّد، وتزايد الحاجة إلى جهود دولية لتحقيق الاستقرار.