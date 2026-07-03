هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تخلف قتلى وتطال منشآت وبنى تحتية

كييف-موسكو-سانا

يتواصل التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة، ليطال بنى تحتية ومناطق مدنية في كلا البلدين، مسفراً عن قتلى وجرحى، ففي وقت كثفت فيه موسكو هجماتها على مناطق أوكرانية، ردت كييف باستهداف مدينة بيلغورود ومنشآت داخل الأراضي الروسية.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أوكران قولهم: إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجمات شنتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة سومي المتاخمة للحدود مع روسيا أوليج هريهوروف، أن امرأتين ورجلاً مسناً وطفلة يقل عمرها عن سنتين قتلوا في المنطقة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بعد أن أصابت طائرة مسيرة روسية منزلاً.

فيما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو قوله: إن روسيا شنت أكثر من 10 هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ومدفعية مستهدفة مصنعاً وعدداً من المدارس ومتجراً ومبنى سكنياً في مدينة “كريفي ريه”، ما تسبب بإصابة 10 أشخاص وأضرار واسعة في البنية التحتية.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان كييف حداداً وطنياً على ضحايا الغارات الروسية التي أوقعت أمس الخميس ما لا يقل عن 30 قتيلاً في العاصمة كييف في واحدة من أعنف الهجمات على العاصمة هذا العام.

مقتل شخصين وإصابة آخرين في بلغوورد ولوغانسك

أعلنت السلطات الروسية اندلاع حريق كبير في منشأة صناعية بمدينة بيلغورود عقب هجوم صاروخي أوكراني استهدف المدينة والمناطق المحيطة بها، ما أسفر عن مقتل امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة وتعطل إمدادات المياه والغاز.

وقال يجور كوفالتشوك القائم بأعمال حاكم بريانسك وهي منطقة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا: إن رجلاً قتل في قرية هناك بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة.

وذكر فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك أن حريقاً اندلع أيضاً في موقع صناعي في المنطقة التي تقع في غرب روسيا بعد هجوم بطائرات مسيرة، دون وقوع إصابات.

كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية.

إلى ذلك أشار مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف إلى إصابة 9 أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة إثر غارة جوية أوكرانية استهدفت أمس الخميس حافلة صغيرة في مدينة ليسيتشانسك في لوغانسك.

فيما أعلنت قوات مجموعة “الشمال” الروسية أن طواقم الطائرات المسيّرة الهجومية الروسية دمرت مدفع “هاوتزر” ذاتي الحركة من طراز “2 إس 1 غفوزديكا”، وخمس فرق لإطلاق النار، في مقاطعتي خاركوف وسومي شمال شرق أوكرانيا.

وشنت روسيا فجر أمس الخميس، هجوماً على كييف بالصواريخ والمسيرات هو الأعنف منذ بدء الحرب في شباط عام 2022، فيما توعدت أوكرانيا بالرد على موسكو التي أعلنت عزمها مواصلة هجماتها.