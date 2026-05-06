إسبانيا تضبط واحدة من أكبر شحنات الكوكايين في تاريخها على متن سفينة بالمحيط الأطلسي

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء ضبط واحدة من أضخم شحنات الكوكايين في تاريخ البلاد، بعد اعتراض سفينة شحن في المياه الدولية قبالة جزر الكناري في المحيط الأطلسي.

ونقلت صحيفة إل موندو الإسبانية عن مصادر رسمية قولها: إن كمية المخدرات المصادرة تُقدّر بين 30 و45 طناً من الكوكايين، و وُصفت العملية بأنها “ضربة تاريخية لتهريب المخدرات”.

وأضافت الصحيفة: إن العملية أسفرت عن توقيف نحو 20 شخصاً، مشيرة إلى أن السفينة كانت ترفع علم جزر القمر ومتجهة إلى بنغازي، وعلى متنها الشحنة الضخمة.

من جهته، اعتبر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن العملية تُعد “واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات على المستويين الوطني والدولي”.

كما نشر الحرس المدني الإسباني صوراً عبر منصة “إكس” تُظهر كميات كبيرة من الكوكايين داخل عنبر السفينة، واصفاً العملية بأنها “تاريخية” في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات عبر السواحل البحرية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أشهر من عملية مماثلة في كانون الثاني الماضي، حين صادرت السلطات الإسبانية نحو 10 أطنان من الكوكايين في عملية بحرية أخرى، ضمن تصاعد الجهود لمواجهة شبكات التهريب الدولية.