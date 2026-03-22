ترامب يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز ويهددها بتدمير منشآت الطاقة

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، ممهلاً طهران 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال: “إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة، فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر محطات الطاقة التابعة لها، بدءاً بأكبرها”.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس الأمريكي، أشار فيها إلى أن واشنطن تدرس “تقليص عملياتها تدريجياً” في الشرق الأوسط ضد إيران، وذلك عقب ساعات من تأكيده عدم رغبته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الوقت الراهن.

وكان ترامب قد استبعد أول أمس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، ووجّه انتقادات لحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، واصفاً إياهم بـ”الجبناء” لرفضهم الاستجابة لطلبه تقديم دعم عسكري لتأمين مضيق هرمز.

وأقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات العسكرية الواسعة للولايات المتحدة وإسرائيل على أراضيها والمتواصلة منذ الـ 28 شباط الماضي، ما أدى إلى تعطيل شبه كامل للملاحة الدولية، وخلق أزمة طاقة عالمية واضطراب في سلاسل الإمداد.