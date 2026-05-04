عون: التوصل لاتفاق أمني ووقف الاعتداءات شرطان أساسيان قبل أي لقاء مع الجانب الإسرائيلي

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الإثنين أن التوصل إلى اتفاق أمني ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية يمثلان شرطين أساسيين ومسبقين قبل عقد أي لقاء مع الجانب الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله: “إن التوقيت الحالي غير مناسب لعقد لقاءات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو”، مشدداً على ضرورة إنجاز اتفاق أمني ووقف العدوان الإسرائيلي أولاً قبل طرح مسألة اللقاءات.

وأوضح عون أن الأهداف اللبنانية في أي مسار تفاوضي ثابتة وتتمثل في ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة وإعادة الأسرى، مؤكداً أنها حقوق مشروعة يطالب بها لبنان وتمسك بها طوال السنوات الماضية.

وأشار عون إلى أن “اللقاءات التي تجرى في واشنطن برعاية أمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق هي انجاز مهم للبنان وفرصة كبيرة يجب الاستفادة منها”، معرباً عن استعداده لتسريع وتيرة المفاوضات للتوصل لاتفاق بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة.

وسبق أن أكد الرئيس اللبناني في الـ 29 من نيسان الماضي أن على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، وأن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وكان الرئيس اللبناني أعرب خلال محادثات هاتفية في 16 نيسان الماضي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن شكره للجهود التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم، تمهيداً لدفع العملية السلمية في المنطقة.