الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الأربعاء التصدي لهجمة صاروخية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الوزارة قولها في بيان: “تصدّت القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر”.

وكانت الدفاع القطرية أعلنت أمس، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت خمسة صواريخ باليستية إيرانية في أجواء البلاد، ونجحت في التصدي لها دون تسجيل أي خسائر.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً خطيراً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية_الإيرانية، واعتداءات طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة دول عربية وإقليمية.

