وزيرا الخارجية الإماراتي والمصري يبحثان جهود إنهاء التصعيد وضمان حرية الملاحة في هرمز

أبوظبي-سانا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أبو ظبي اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز الجهود لإنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الوزيرين ناقشا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد فيها، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.



كما أكد الجانبان ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار إضافة إلى العلاقات الثنائية بينهما.



وفي وقت سابق، أدانت الإمارات ومصر الهجمات الإيرانية المتكررة على أراضي البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.